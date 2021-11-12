"Дию" обновили и убрали одну функцию: что изменилось
Фото: портал "Дия" обновили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Государственный портал "Дия" обновили. Функцию "Удалить сертификат" убрали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Он сообщил, что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дии" в самый неподходящий момент.
"Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию "удалить сертификат", - сообщил он.
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