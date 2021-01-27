Демограф оцінила населення України: 38 мільйонів з тенденцією до скорочення

В Україні нині проживає близько 38 мільйонів людей. При цьому через кілька десятиліть населення скоротиться до 25-30 млн осіб.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявила директор Інституту демографії України Елла Лібанова.

За її словами, до 2014 року експерти оцінювали, що на 2050 рік населення України 36 млн осіб.

"Якщо оперувати поняттям постійного населення, тобто враховувати людей, які менше ніж рік перебувають за кордоном, то 38 млн - без Донбасу і Криму. Є оцінки, що через кілька десятиліть залишиться 25-30 млн українців", - заявила Лібанова.

Нагадаємо, в кінці минулого року Кабінет міністрів призначив всеукраїнський перепис населення на 2023 році.

Також в уряді повідомляли, що Україна планує перейти від традиційного перепису до перепису за реєстрами до 2030 року.

Зазначимо, на початку минулого року уряд представив результати оцінки чисельності населення України. Згідно з даними в країні проживає 37 млн 289 тисяч осіб. При цьому не враховувалося число українців, які проживають за кордоном.