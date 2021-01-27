Демограф оценил население Украины: 38 миллионов с тенденцией к сокращению

В Украине сейчас проживает около 38 миллионов человек. При этом спустя несколько десятилетий население сократится до 25-30 млн человек.

Об этом в интервью LIGA.net заявила директор Института демографии Украины Элла Либанова.

По ее словам, до 2014 года эксперты оценивали, что на 2050 год население Украины будет 36 млн человек.

"Если оперировать понятием постоянного населения, то есть учитывать людей, менее года подряд находятся за границей, то 38 млн - без части Донбасса и Крыма. Есть оценки, что через несколько десятилетий останется 25-30 млн украинцев", - заявила Либанова.

Напомним, в конце прошлого года Кабинет министров назначил всеукраинскую перепись населения на 2023 году.

Также в правительстве сообщали, что Украина планирует перейти от традиционной переписи к переписи по реестрам к 2030 года.

Отметим, в начале прошлого года правительство представило результаты оценки численности населения Украины. Согласно данным в стране проживает 37 млн 289 тысяч человек. При этом не учитывалось число украинцев, которые проживают за границей.