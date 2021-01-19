Справа Шеремета: колишній білоруський офіцер дав показання в Україні

Колишній білоруський спецназівець Ігор Макар дала свідчення українському слідству у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. За його словами, він розповів набагато більше, ніж раніше було опубліковано в ЗМІ.

Про це він заявив білоруському "Радіо Свобода".

За його словами, він був у Києві в січні, його запросила українська сторона для співпраці в розкритті вбивства Шеремета. Йому видали українську візу, по прильоту до Києва його зустріли спецслужби.

"Мене охороняли 24 години на добу... Ми проводили слідчі дії та інші заходи в Національній поліції, після чого українська сторона повідомила мені, що у них немає причин не довіряти мені", - зазначив Макар.

Він підкреслив, що дав свідчення про причетність білоруських спецслужб до вбивства Шеремета.

"Я дав українській стороні набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ. Я не публікував її, тому що деяким людям загрожувала небезпека... я пообіцяв не розголошувати свої свідчення, так як це може вплинути на хід розслідування", - додав Макар.

Він також припустив, що розслідування справи Шеремета тепер може "докорінно змінитися".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретні служби Білорусі за наказом президента Олександра Лукашенка обговорювали вбивство Шеремета ще в 2012 році.

Також стало відомо, що Україну могли попереджати про підготовку вбивства Шеремета ще за Віктора Януковича.