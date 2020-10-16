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Справа Гандзюк: суд визнав Павловського винним та призначив покарання

Автор: Дмитро Левицький

Приморський районний суд Одеси ухвалив рішення щодо Ігоря Павловського, фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Його визнали винним у приховуванні злочину.

Про це оголосив суддя Дмитро Осіік на сьогоднішньому судовому засіданні.

Павловському призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Однак через те, що він пішов на угоду його звільнили від відбування цього терміну з іспитовим строком на 1 рік.

Клопотання про стягнення з Павловського моральної шкоди у розмірі 500 тисяч гривень залишили без розгляду на прохання позивачів.

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Як відомо, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня 2018 року в Херсоні. Активістку облили кислотою, вона померла в лікарні через кілька місяців.

Підозрюваними у причетності до злочину вважають голову Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Левіна. Мангера підозрюють у тому, що він замовив напад, а його організатором був Левін.

Нагадаємо, 16 вересня Павловський визнав провину у приховуванні злочину та звернувся до суду з проханням затвердити угоду.

Крім того, Павловський розповів, що замовником нападу на Гандзюк був Мангер. За словами Павловського, Мангер замовив вбивство Сергію Торбіну.

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