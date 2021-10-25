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Роблять COVID-"сертифікати". Шахраї створили фейкову "Дію": Мінцифри готує заходи

Автор: Анастасія Рокитна

Шахраї створили фейковий додаток "Дія". Мета - створювати підробки "ковідних" сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegam-канал голови Мінцифри Михайла Федорова.

Це "додаток" встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk).

"Мета - створювати підробки підступних сертифікатів, фейкові паспорти для купівлі алкоголю неповнолітнім. Звичайно ж документи не валідуються через QR. І, для тих, хто купує подібні "сервіси", будьте обережні, можна потрапити під статтю "підробка документів", - заявив Федоров.

Паспорт ув'язненого

Федоров поставив завдання команді розробити новий електронний документ - "паспорт ув'язненого".

"Організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", - написав голова Мінцифри.

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