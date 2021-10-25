Роблять COVID-"сертифікати". Шахраї створили фейкову "Дію": Мінцифри готує заходи

Шахраї створили фейковий додаток "Дія". Мета - створювати підробки "ковідних" сертифікатів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegam-канал голови Мінцифри Михайла Федорова.
Це "додаток" встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk).
"Мета - створювати підробки підступних сертифікатів, фейкові паспорти для купівлі алкоголю неповнолітнім. Звичайно ж документи не валідуються через QR. І, для тих, хто купує подібні "сервіси", будьте обережні, можна потрапити під статтю "підробка документів", - заявив Федоров.
Федоров поставив завдання команді розробити новий електронний документ - "паспорт ув'язненого".
"Організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", - написав голова Мінцифри.