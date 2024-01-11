Не дают автоматически. Что нужно для получения отсрочки от мобилизации

Во время войны право отсрочки от службы есть у нескольких категорий граждан. Но отсрочку от мобилизации не дают автоматически, даже если для этого есть веские основания. Для этого нужно самому собрать пакет документов и написать заявление, прийти в ТЦК лично.
Что следует учитывать тем, у кого есть право на отсрочку, в комментарии РБК-Украина рассказывает юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова.
Сейчас действительно многие думают, что отсрочка предоставляется автоматически, и ничего для ее оформления делать не нужно. Однако следует помнить, что уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК и СП, говорит Диана Тернова.
"Учитывая практику, бывают нередкие случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Поэтому право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать", – поясняет она.
Четкий список лиц, имеющих право на отсрочку, предусмотрен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
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Чтобы реализовать свое право на отсрочку, следует учитывать несколько важных моментов, говорит специалист компании "Приходько и партнеры".
Во-первых, нужно написать заявление на оформление отсрочки.
"К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку. Следует добавить к заявлению документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. В дальнейшем после прохождения ВЛК ожидать ответа касаемо предоставления отсрочки", – комментирует Диана Тернова.
Основные советы:
"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас являются военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а вы до сих пор есть приписное или старая справка из военкомата, то пока не обновите данный документ, не сможете получить отсрочку", – советует собеседница.
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