Не дают автоматически. Что нужно для получения отсрочки от мобилизации

Во время войны право отсрочки от службы есть у нескольких категорий граждан. Но отсрочку от мобилизации не дают автоматически, даже если для этого есть веские основания. Для этого нужно самому собрать пакет документов и написать заявление, прийти в ТЦК лично.

Что следует учитывать тем, у кого есть право на отсрочку, в комментарии РБК-Украина рассказывает юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

С личным заявлением. Как оформить отсрочку от службы

Сейчас действительно многие думают, что отсрочка предоставляется автоматически, и ничего для ее оформления делать не нужно. Однако следует помнить, что уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК и СП, говорит Диана Тернова.

"Учитывая практику, бывают нередкие случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Поэтому право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать", – поясняет она.

Четкий список лиц, имеющих право на отсрочку, предусмотрен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Фото: Вы можете иметь право на отсрочку, но ее не дают автоматически. Для этого нужно выполнить определенные действия (Getty Images)

Чтобы реализовать свое право на отсрочку, следует учитывать несколько важных моментов, говорит специалист компании "Приходько и партнеры".

Во-первых, нужно написать заявление на оформление отсрочки.

"К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку. Следует добавить к заявлению документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. В дальнейшем после прохождения ВЛК ожидать ответа касаемо предоставления отсрочки", – комментирует Диана Тернова.

Основные советы:

Написать обоснованное заявление;

Собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;

Зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;

Не проходить ВВК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас являются военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а вы до сих пор есть приписное или старая справка из военкомата, то пока не обновите данный документ, не сможете получить отсрочку", – советует собеседница.