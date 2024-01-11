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Не дають автоматично. Що треба для отримання відстрочки від мобілізації

Україна, Четвер 11 січня 2024 07:32
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Не дають автоматично. Що треба для отримання відстрочки від мобілізації Фото: Український військовий стріляє з гранатомета РПГ-7 (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Діана Тернова

Під час війни право на відстрочку від служби мають кілька категорій громадян. Але відстрочку від мобілізації не дають автоматично, навіть якщо для цього є вагомі підстави. Для цього треба самому зібрати пакет документів і написати заяву, прийти до ТЦК особисто.

Що треба враховувати тим, у кого є право на відстрочку, у коментарі РБК-Україна розповідає юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова.

З особистою заявою. Як оформити відстрочку від служби

Зараз справді багато хто думає, що відстрочка надається автоматично, і нічого для її оформлення робити не потрібно. Проте варто пам’ятати, що повідомлення про наявність підстав для відстрочки є частиною оновлення даних в ТЦК і СП, говорить Діана Тернова.

"З огляду на практику, бувають непоодинокі випадки, коли люди, маючи підстави для відстрочки все одно захищають Батьківщину, погоджуючись на добровільну мобілізацію. Тож право на відстрочку – це право, однак його необхідно реалізувати", – пояснює вона.

Чіткий перелік осіб, які мають право на відстрочку, передбачений в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Не дають автоматично. Що треба для отримання відстрочки від мобілізаціїФото: Ви можете мати право на відстрочку, але її не дають автоматично. Для цього треба виконати певні дії (Getty Images)

Щоб реалізувати своє право на відстрочку, треба враховувати кілька важливих моментів, каже фахівець компанії "Приходько та партнери".

По-перше, необхідно написати заяву на оформлення відстрочки.

"До цього потрібно підходити відповідально, обґрунтовано, коротко викласти обставини та з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та попросити надати відстрочку. Треба додати до заяви документи, які підтверджують відповідні обставини для відстрочки. Надалі після проходження ВЛК очікувати відповідь стосовно надання відстрочки", – коментує Діана Тернова.

Основні поради:

  • Написати обґрунтовану заяву;
  • Зібрати та завірити нотаріально всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки;
  • Зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП;
  • Не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.

"Потрібно пам’ятати, що отримати відстрочку можна лише на підставі військово-облікового документа. Такими документами наразі є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тобто, наприклад, якщо вам вже 35 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то поки не оновите даний документ, то не зможете отримати відстрочку", – радить співрозмовниця.

Відзначимо, під час мобілізації в Україні нагадувати про обов'язок з'явитися до ТЦК можуть різними способами. Зокрема, часто розсилають повістки поштою. Експерт пояснив, чи законний такий спосіб оповіщення.

Також адвокат пояснив РБК-Україна, за яких обставин відповідно до діючого законодавства не мобілізують відразу кількох членів родини.

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