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COVID-вакцинація в Україні: скільки грошей з бюджету піде на щеплення в 2021 році

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 березня 2021 17:30
COVID-вакцинація в Україні: скільки грошей з бюджету піде на щеплення в 2021 році Фото: вакцина від коронавіруса (koda.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько

Міністерство охорони здоров'я України направили 4 мільярди гривень з бюджету на проведення вакцинації українців проти коронавірусу в 2021 році. Частина цих коштів залишилася з так званого "ковідного" фонду, створеного в минулому році.

Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит РБК-Україна.

У Міністерстві повідомили, що отримали 1,38 млрд гривень за рахунок залишків коштів, які були виділені з фонду по боротьбі з коронавірусом в 2020 році на одну з бюджетних програм.

Ця програма передбачала "забезпечення готовності і реагування системи громадського здоров'я" на спалах COVID-19, а також забезпечення медиків засобами індивідуального захисту.

"Крім того, інформуємо, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" за бюджетною програмою "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" передбачено ще 2,6 млрд гривень", – зазначили в МОЗ.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я змінило національний план вакцинації. Тепер президент країни Володимир Зеленський та інші чиновники зможуть щепитися від коронавірусу.

Зазначимо, масова вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Щеплення роблять вакциною Covishield Oxford-AstraZeneca. В Україну поки що надійшло 500 тисяч доз, чергова партія очікується на початку березня.

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