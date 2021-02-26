COVID-вакцинація в Україні: в чергу на щеплення можна буде записатися в "Дії"
Українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу через додаток або сайт державних послуг "Дія". Опція стане доступна з наступного тижня.
Про це розповів голова Минцифры Михайло Федоров, повідомляє сайт відомства.
Він зазначив, що така організація процесу запису дозволить мінімізувати черги та контакти між людьми. Перевірка системи запису зараз на стадії альфа-тестування.
"Ми спільно з Міністерством охорони здоров'я запускаємо послугу запису в лист очікування вакцинації в дії, яка запрацює наступного тижня. Минцифра дбає про особисту безпеку кожного українською. Ми робимо все для мінімізації контакту між людьми, щоб українці не стояли в чергах, не збирали зайві папірці для отримання державних послуг. Особливо, якщо це стосується такого важливого питання, як вакцинація", - сказав Федоров
Також записатися на вакцинацію можна буде через національний контакт-центр Моз за телефоном 0800 60 20 19.
Підкреслюється, що запис на прищеплення буде проходити згідно з "дорожньою картою" вакцинації, виходячи з груп пріоритету.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що за перші два дні вакцинації в Україні щеплення від коронавіруса отримали 1338 людей. Однак через кілька днів ми побачимо зовсім інші цифри".
Також РБК-Україна писало, що дані про вакцинації людей від коронавірусу в Україні будуть вносити в єдину електронну систем, щоб надалі роздрукувати для пацієнтів паспорт вакцинації.