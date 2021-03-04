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COVID-вакцинація в Україні: у четвер прищепили майже 3 тисячі осіб

Автор: Роман Тверденко

В Україні за четвер, 4 березня, від коронавірусу прищепили 2983 людини. Всього в Україні прищепили вже понад 12,5 тисяч чоловік.

Про це розповів керівник МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

Він зазначив, що це були оперативні дані щодо кількості щеплених лікарів по країні за четвер.

Разом, з урахуванням кількості та попередніх даних сайту МОЗ, в Україні щеплено 12 551 чоловік.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України планує в березні провакцинувати 250 тисяч осіб. При цьому вже з 10 березня мають намір робити від 10 до 20 тисяч щеплень в добу.

Також відомо, що записалися на вакцинацію вже 100 тисяч українців.

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Новини України Українавакцина від коронавірусу
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