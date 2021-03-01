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COVID в Україні: вже три області "червоні", ще дев'ять - у зоні ризику

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів щодо ситуації з коронавірусом. Так, в Україні три області є "червоними", дев'ять - "помаранчевими", решта 13 регіонів - "жовті".

Про це свідчать дані Моз.

Зокрема, в "червону" зону до Івано-Франківської та Чернівецької областей потрапила Житомирська область.

"Помаранчевими" є 9 регіонів: Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Рівненська та Тернопільська області.

Інші області, в тому числі і Київ, залишаються в жовтій зоні за рівнем поширення коронавірусу.

При цьому в Івано-Франківській області фіксують найвищий показник госпіталізацій - 147,3 на 100 тисяч населення при нормі 60. Також проблеми з госпіталізаціями спостерігаються у Вінницькій (98,1), Закарпатській (89,4), Чернівецькій (88,1), Житомирській (74,1) та Миколаївській (60,7) областях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Житомирській області застосують карантинні обмеження "червоної" зони.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 4285 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили у Вінницькій та Івано-Франківській областях.

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