COVID в Україні: вже три області "червоні", ще дев'ять - у зоні ризику

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів щодо ситуації з коронавірусом. Так, в Україні три області є "червоними", дев'ять - "помаранчевими", решта 13 регіонів - "жовті".
Про це свідчать дані Моз.
Зокрема, в "червону" зону до Івано-Франківської та Чернівецької областей потрапила Житомирська область.
"Помаранчевими" є 9 регіонів: Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Рівненська та Тернопільська області.
Інші області, в тому числі і Київ, залишаються в жовтій зоні за рівнем поширення коронавірусу.
При цьому в Івано-Франківській області фіксують найвищий показник госпіталізацій - 147,3 на 100 тисяч населення при нормі 60. Також проблеми з госпіталізаціями спостерігаються у Вінницькій (98,1), Закарпатській (89,4), Чернівецькій (88,1), Житомирській (74,1) та Миколаївській (60,7) областях.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Житомирській області застосують карантинні обмеження "червоної" зони.
Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 4285 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили у Вінницькій та Івано-Франківській областях.