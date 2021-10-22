COVID-сертифікат або тест. Київ введе обмеження на проїзд у транспорті, їздити зможуть не всі

Київ готується до посилення карантинних обмежень. У КМДА розповіли, як буде працювати транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника в ефірі " Україна 24 ".

Він заявив, що транспорт буде працювати в звичайному режимі, але ним зможуть користуватись не всі.

"Транспортом зможуть користуватись виключно люди, які мають вакцинацію або свіжий ПЛР-тест або антиген", - заявив він.

Таке обмеження введуть, якщо Київ потрапить в "червону" зону.