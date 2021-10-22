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COVID-сертифікат або тест. Київ введе обмеження на проїзд у транспорті, їздити зможуть не всі

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 09:57
COVID-сертифікат або тест. Київ введе обмеження на проїзд у транспорті, їздити зможуть не всі Фото: як буде працювати транспорт в Києві після посилення обмежень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Київ готується до посилення карантинних обмежень. У КМДА розповіли, як буде працювати транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника в ефірі "Україна 24".

Він заявив, що транспорт буде працювати в звичайному режимі, але ним зможуть користуватись не всі.

"Транспортом зможуть користуватись виключно люди, які мають вакцинацію або свіжий ПЛР-тест або антиген", - заявив він.

Таке обмеження введуть, якщо Київ потрапить в "червону" зону.

Нагадаємо, у Києві погіршується ситуація з коронавірусом, тому місто наближається до переходу в "червону" зону карантину.

Однак, як прогнозують в Київській міській державній адміністрації, станеться це не раніше наступного тижня.

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