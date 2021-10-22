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COVID-сертификат или тест. Киев введет ограничение на проезд в транспорте, ездить смогут не все

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Киев, Пятница 22 октября 2021 09:57
COVID-сертификат или тест. Киев введет ограничение на проезд в транспорте, ездить смогут не все Фото: как будет работать транспорт в Киеве после усиления ограничений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киев готовится к ужесточению карантинных ограничений. В КГГА рассказали, как будет работать транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире "Украина 24".

Он заявил, что транспорт будет работать в обычном режиме, но им смогут пользоваться не все.

"Транспортом смогут пользоваться исключительно люди, которые вакцинированные или имеют свежий ПЦР-тест или антиген", - заявил он.

Такое ограничение введут, если Киев попадет в "красную" зону.

Напомним, в Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, поэтому город приближается к переходу в "красную" зону карантина.

Однако, как прогнозируют в Киевской городской государственной администрации, произойдет это не раньше следующей недели.

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