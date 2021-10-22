COVID-сертификат или тест. Киев введет ограничение на проезд в транспорте, ездить смогут не все
Фото: как будет работать транспорт в Киеве после усиления ограничений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Киев готовится к ужесточению карантинных ограничений. В КГГА рассказали, как будет работать транспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире "Украина 24".
Он заявил, что транспорт будет работать в обычном режиме, но им смогут пользоваться не все.
"Транспортом смогут пользоваться исключительно люди, которые вакцинированные или имеют свежий ПЦР-тест или антиген", - заявил он.
Такое ограничение введут, если Киев попадет в "красную" зону.
Напомним, в Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, поэтому город приближается к переходу в "красную" зону карантина.
Однако, как прогнозируют в Киевской городской государственной администрации, произойдет это не раньше следующей недели.