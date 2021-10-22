COVID-сертификат или тест. Киев введет ограничение на проезд в транспорте, ездить смогут не все

Киев готовится к ужесточению карантинных ограничений. В КГГА рассказали, как будет работать транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире " Украина 24 ".

Он заявил, что транспорт будет работать в обычном режиме, но им смогут пользоваться не все.

"Транспортом смогут пользоваться исключительно люди, которые вакцинированные или имеют свежий ПЦР-тест или антиген", - заявил он.

Такое ограничение введут, если Киев попадет в "красную" зону.