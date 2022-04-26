ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чернігові лунатимуть вибухи: обласне керівництво пояснило причини

Новость на русском →
Чернігівська область, Вівторок 26 квітня 2022 19:34
У Чернігові лунатимуть вибухи: обласне керівництво пояснило причини Фото: Українські сапери розміновують Чернігівщину (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Голова Чернігівської обласної війської адміністрації В'ячеслав Чаус попередив мешканців регіону про контрольовани підрив боєприпасів поблизу Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал ОДА.

На Чернігівщині тривають роботи з ліквідації наслідків окупації та обстрілів військами РФ. Очільник області попередив про запланований підрив виявлених боєприпасів.

"До уваги жителів Чернігова та прилеглих сіл! Протягом 1-2 годин години біля с. Шестовиця буде проводитись знищення боєприпасів шляхом підриву", – написав Чаус.

Раніше ЗСУ заявили про проведення навчань у Чернігівській області. На території Менської громади військові відпрацьовуватимуть заходи 26-27 квітня.

До слова, російські спецслужби почали поширювати фейки про евакуацію з Придністров'я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Черниговская область Війна Росії проти України
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні