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В Чернигове будут раздаваться взрывы: областное руководство объяснило причины

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Черниговская область, Вторник 26 апреля 2022 19:34
В Чернигове будут раздаваться взрывы: областное руководство объяснило причины Фото: Украинские саперы разминируют Черниговскую область (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус предупредил жителей региона о контролируемом подрыве боеприпасов вблизи Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал ОГА.

В Черниговской области продолжаются работы по ликвидации последствий оккупации и обстрелов войсками РФ. Глава области предупредил о запланированном подрыве обнаруженных боеприпасов.

"Вниманию жителей Чернигова и близлежащих сел! В течение 1-2 часов у с. Шестовица будет проводиться уничтожение боеприпасов путем подрыва", – написал Чаус.

Ранее ВСУ заявили о проведении учений в Черниговской области. На территории Менской общины военные будут отрабатывать мероприятия 26-27 апреля.

К слову, российские спецслужбы начали распространять фейки об эвакуации из Приднестровья.

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