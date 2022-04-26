В Чернигове будут раздаваться взрывы: областное руководство объяснило причины
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус предупредил жителей региона о контролируемом подрыве боеприпасов вблизи Чернигова.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал ОГА.
В Черниговской области продолжаются работы по ликвидации последствий оккупации и обстрелов войсками РФ. Глава области предупредил о запланированном подрыве обнаруженных боеприпасов.
"Вниманию жителей Чернигова и близлежащих сел! В течение 1-2 часов у с. Шестовица будет проводиться уничтожение боеприпасов путем подрыва", – написал Чаус.
Ранее ВСУ заявили о проведении учений в Черниговской области. На территории Менской общины военные будут отрабатывать мероприятия 26-27 апреля.
К слову, российские спецслужбы начали распространять фейки об эвакуации из Приднестровья.
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