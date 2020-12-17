Бюджет на 2021 рік передбачає закупівлю 4 млн доз вакцини від COVID-19, - Разумков

У державному бюджеті на 2021 рік закладено кошти для закупівлі близько 4 млн доз вакцини від коронавірусу. Однак український уряд шукає можливості залучення додаткових коштів.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив голова Верховної ради України Дмитро Разумков.

Так, відповідаючи на питання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини, чи дійсно Україні вистачить коштів на закупівлю вакцини всього для 2 млн населення, спікер парламенту відповів: "Це те, що зараз передбачено бюджетом".

Водночас Разумков додав, що уряд буде залучати додаткові кошти для наповнення спеціального фонду для закупівлі вакцин від COVID-19.

"Вони (уряд - ред.) виходять і з аукціонами, вони залучають ОЗДП, співпрацюють з міжнародними партнерами та донорами. Достатньо цього? Ні недостатньо, але сьогодні виходимо з того бюджету, який є", - зазначив він.

Зазначимо, американське агентство Bloomberg опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що Україна, згідно з укладеними контрактами, має змогу закупити вакцин від коронавірусу для близько 2,1 млн населення.

Нагадаємо, Україна також розраховує отримати безкоштовні дози вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, перший мільйон доз вакцини від коронавірусу Україна отримає у березні.