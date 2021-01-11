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Чи будуть COVID-паспорти в Україні: що думають у МОЗ

Новость на русском → Київ, Понеділок 11 січня 2021 12:55
Чи будуть COVID-паспорти в Україні: що думають у МОЗ Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Питання можливого введення спеціальних паспортів, які можуть видаватися після вакцинації від COVID, перебуває на контролі в Україні. Але на сьогодні ще вивчається, чи може людина після вакцинації інфікувати інших.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, більшість країн під час пандемії COVID-19 скористалися ст. 31 Міжнародних медико-санітарних правил і встановили додаткові вимоги для перетину кордону. В Україні, наприклад, вимагають поліс медичного страхування, яке покриває лікування від коронавірусної хвороби, а також пройти 14-денну ізоляцію або показати негативний ПЛР-тест.

Ляшко також зазначив, що після появи вакцини проти COVID-19 деякі країни розглядають можливість вимагати COVID-паспорт про проведення вакцинації замість нинішніх умов.

"В Україні це питання також знаходиться на контролі, але поки не впроваджується, оскільки ми ще збираємо додаткову інформацію, яка буде гарантувати те, що вакцинована від COVID-19 особа більше не здатна інфікувати інших людей", - підкреслив Ляшко.

Він також додав, що правила дозволяють видавати свідоцтво про вакцинацію, тільки в тому випадку, коли використовується схвалена ВООЗ вакцина.

"Тому ніяких "супутників" (російська вакцина "Супутник V", - ред.)", - зазначив головний санлікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія запроваджує паспорти вакцинації від коронавірусу. Такий документ необхідний для подорожей за кордон.

Також у Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих на COVID.

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