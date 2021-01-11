Будут ли COVID-паспорта в Украине: что думают в Минздраве

Вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут выдаваться после вакцинации от COVID, находится на контроле в Украине. Но на сегодня еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, большинство стран во время пандемии COVID-19 воспользовались ст.31 Международных медико-санитарных правил и установили дополнительные требования для пересечения границы. В Украине, например, требуют полис медицинского страхования, которое покрывает лечение от коронавирусной болезни, а также пройти 14-дневную изоляцию или показать отрицательный ПЦР-тест.

Ляшко также отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.

"В Украине этот вопрос также находится на контроле, но пока не внедряется, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать то, что вакцинированный от COVID-19 человек больше не способен инфицировать других людей", - подчеркнул Ляшко.

Он также добавил, что правила позволяют выдавать свидетельство о вакцинации, только в том случае, когда используется одобренная ВОЗ вакцина.

"Поэтому никаких "спутников" (российская вакцина "Спутник V", - ред.)", - отметил главный санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса. Такой документ будет необходим для путешествий за границу.

Также в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.