Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення

У Києві громадський транспорт буде працювати і під час обмежень "червоної" зони карантину. Але будуть дотримуватися всіх вимог карантину.
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Столична комісія з ТЕБ і НС вирішила не зупиняти роботу наземного громадського транспорту і метро в місті, на підставі зміненого Кабінетом міністрів порядку роботи транспорту в регіонах "червоної" зони.
Працювати транспорт буде з заповнюваністю в 50% місць, передбачених в технічних характеристиках транспортних засобів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту будуть встановлювати місцеві влади.
Зазначимо, що станом на 22 березня в "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.