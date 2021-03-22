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Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення

Автор: Роман Тверденко

У Києві громадський транспорт буде працювати і під час обмежень "червоної" зони карантину. Але будуть дотримуватися всіх вимог карантину.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Столична комісія з ТЕБ і НС вирішила не зупиняти роботу наземного громадського транспорту і метро в місті, на підставі зміненого Кабінетом міністрів порядку роботи транспорту в регіонах "червоної" зони.

Працювати транспорт буде з заповнюваністю в 50% місць, передбачених в технічних характеристиках транспортних засобів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту будуть встановлювати місцеві влади.

Зазначимо, що станом на 22 березня в "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

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