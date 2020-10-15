Для хворих на COVID-19 можна виділити максимум 50 тисяч ліжок, - МОЗ

Станом на сьогодні для хворих на коронавірус в Україні відведено 35 тисяч лікарняних ліжок. Максимальна кількість ліжок, які можуть відвести для пацієнтів з COVID-19 - це 52 тисячі.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За більшої кількості ліжок для хворих на COVID-19 може просто не вистачити лікарів для надання медичної допомоги.

"Це та кількість в ліжок, в яких може надаватися медична допомога, бо для її надання треба фахівці та медичний персонал. Ми можемо скільки завгодно відводити ліжок, але нам банально не вистачить лікарів", - наголосив він.

Степанов додав, що зараз в Україні немає дефіциту лікарів.

"На сьогодні лікарів вистачає. Лікують вже не тільки інфекціоністи, але й лікарі інших спеціальностей", - зазначив міністр.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на сьогодні зайнято майже 40% всіх лікарняних ліжок для хворих на COVID-19.

Додамо, у Харківській ОДА заявили, що в області не вистачає лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Хворих на COVID-19 доводиться розміщувати у коридорах лікарень.