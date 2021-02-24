Блокпости, проїзд без зупинки і "червона зона": ситуація в Івано-Франківській області

"Червона" зона карантину з 26 лютого

На засіданні державної комісії з ТЕБ та НС прийнято рішення про встановлення в Івано-Франківській області жорстких обмежень "червоної" зони адаптивного карантину. Їх дія починається о 00:00 26 лютого 2021 року.

За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, досвід ізоляції окремих регіонів на початку пандемії показав, що введення жорсткого карантину на Прикарпатті допоможе не допустити поширення захворювання в інші області.

Обмеження "червоної" зони

Карантинні заходи в "червоної" зоні аналогічні тим, які діяли по всій країні на початку січня 2021. Зокрема, забороняється:

всі масові заходи;

відвідування закладів освіти (виняток - дитячі сади, 1-4 класи в школах);

обслуговування відвідувачів в закладах громадського харчування;

робота непродовольчих ринків;

відвідування ТРЦ, непродовольчих магазинів, розважальних закладів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

робота закладів сфери побутового обслуговування.

Що буде працювати

В "червоній" зоні зможуть продовжити роботу магазини, більше 60% площі яких займають продукти харчування, лікарські препарати, предмети особистої гігієни, побутова хімія, засоби зв'язку, корми для тварин, друковані ЗМІ, насіння і засоби по догляду за рослинами, паливо.

Обслуговування клієнтів у перукарнях і салонах краси - за попереднім записом.

Обмеження не стосуються діяльності банків, поштових відділень, аптек, СТО та автозаправок, закладів медичної та ветеринарної практики, майстерень з ремонту електроніки та побутової техніки.

Франківщина закривається на в'їзд і виїзд

Додатково до обмежень "червоної" зони в Івано-Франківській області з 26 лютого буде заборонена посадка і висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області і з них.

Держкомісія з ТЕБ та НС доручила Мінінфраструктури скорегувати графіки руху залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту через Івано-Франківську область з урахуванням нових обмежень.

Прикарпатті ізолюють: блокпости і температурний скринінг

На в'їздах і виїздах з регіону з 26 лютого будуть працювати контрольно-пропускні пункти. Всім проїжджаючим вимірюватимуть температуру і опитуватимуть про самопочуття.

На блокпостах організовують чергування екстрених медичних бригад, співробітників Нацполіціі і ДСНС.

При виявленні респіраторних симптомів або підвищеної температури з КПП людей будуть направляти в лікарню для діагностики.

Які обмеження діють на даний момент

За рішенням місцевої влади, карантин в Івано-Франківській області було посилено з 22 лютого.

Кафе, ресторани, бари працюють тільки на винос. Закрито всі розважальні заклади, спортзали. Під забороною проведення масових культурних і релігійних заходів.

Старшокласники вчаться дистанційно, а учні 1-4 класів продовжують відвідувати школи. Також в звичайному режимі працюють дитсадки.

Громадський транспорт курсує з обмеженням по кількості пасажирів.

З понеділка на в'їздах-виїздах в окремі населені пункти області почали працювати 16 КПП для перевірки дотримання карантину і температурного скринінгу

На гірськолижному курорті "Буковель" також посилили обмеження. В Івано-Франківській ОДА заявили про домовленість в адміністрацією курорту про закриття закладів громадського харчування, контролю за дотриманням маскового режиму туристами, організації інфраструктури для соціальної дистанції на підйомниках.

Чому в Івано-Франківській області стався сплеск захворюваності

Протягом декількох тижнів Прикарпаття лідирує за приростом нових випадків інфікування. У МОЗ вважають причиною спалаху COVID-19 в західних областях зимовий туризм і масовий наплив відпочиваючих.

Головний санлікар Віктор Ляшко пояснив, що хворі COVID-19 туристи приїжджають в готелі чи ресторани, інфікують персонал, а ті, в свою чергу, передають вірус один одному і приносять його в осередки хвороби.

Лікарні Прикарпаття завантажені на 80%

На даний момент Івано-Франківська область - єдина в Україні, де заповненість ліжок з киснем перевищує 50%, незважаючи на додатково розгорнуті ліжка. Завантаженість реанімацій становить 82%. Рівень госпіталізації в два рази перевищує встановлений критерій в 60 осіб на 100 тисяч населення.

Як заявили в МОЗ, в регіоні з початку року 2021 щотижнева кількість нових випадків інфікування зросла в 6 разів, а за останній тиждень приріст хворих склав 30%.

Через критичну завантаженість лікарень в регіоні на території Богородчанської районної лікарні було розгорнуто перший в країні мобільний госпіталь ДСНС на 120 ліжок. Він складається з 30 наметів з реанімаційним блоком і палатами для пацієнтів.

Станом на 23 лютого, завантаженість лікарень Івано-Франківської області склала 78,2%. На стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус і з підтвердженим діагнозом перебувають 2759 пацієнтів.