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Квитки на потяги подорожчають, але можна буде купити дешевше: як

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 13:25
Квитки на потяги подорожчають, але можна буде купити дешевше: як Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Квитки на потяги в Україні подорожчають на 18%, поетапне підвищення щомісяця на 2% почнеться з весни. Втім, можна буде купити квиток дешевше.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

Він очікує, що попит на поїзди не має знизитись, бо залізниця напрацювала механізм того, як можна зменшити вартість для користувача.

"В авіації ми звикли, якщо ми купуємо квиток, не в останній день, а передостанній з запасом часу, то ціна доволі суттєво відрізняється. Те ж саме пропонує "Укрзалізниця", - розповів він.

Криклій зазначив, що так українці зможуть отримати знижку до 40%.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустила продаж пільгових квитків на поїзди Інтерсіті+ через чат-боти.

До цього в компанії запустили сервіс продажу квитків на поїзди через популярні месенджери - Viber і Telegram.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення з територіями, які прилягають до окупованого Криму. У компанії відзначають, що всі обмеження щодо перевезень є негативним фактором для економіки України.

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