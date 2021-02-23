Квитки на потяги подорожчають, але можна буде купити дешевше: як

Квитки на потяги в Україні подорожчають на 18%, поетапне підвищення щомісяця на 2% почнеться з весни. Втім, можна буде купити квиток дешевше.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" .

Він очікує, що попит на поїзди не має знизитись, бо залізниця напрацювала механізм того, як можна зменшити вартість для користувача.

"В авіації ми звикли, якщо ми купуємо квиток, не в останній день, а передостанній з запасом часу, то ціна доволі суттєво відрізняється. Те ж саме пропонує "Укрзалізниця", - розповів він.

Криклій зазначив, що так українці зможуть отримати знижку до 40%.