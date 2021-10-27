Чи безпечні Pfizer і Moderna для пацієнтів-алергіків: відповідь вчених

Ін'єкція мРНК-вакцини від Pfizer-BioNTech (Comirnaty) або Moderna (Spikevax) безпечні для людей з історією гострої алергії. Вчені перевірили дані, які були зібрані системою VAERS при вакцинації медиків мережі клінік в Бостоні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на журнал JAMA Network Open .

Деякі з медиків раніше мали напади важкої алергічної реакції на:

іншу вакцину,

ін'єкційний препарат,

інший алерген.

Були включені співробітники, які отримали як мінімум одну дозу мРНК-вакцин. Відстежено показники 52 998 осіб (середній вік 42 роки; 72% жінки), з них 474 особи (0,9%) повідомили про минулу алергію високого ризику. 97,6% отримали по дві дози мРНК-вакцин.

З'ясувалося, що наявність алергії високого ризику в анамнезі було пов'язано з дещо підвищеним ризиком алергічних реакцій після вакцинації, причому він був найвищим для кропив'янки (шкірний висип у алергіків з'являвся в 3,8 рази частіше, ніж у не алергіків) і набряку Квінке (в 4,36 рази).

При цьому напади гострої/важкої алергії (анафілаксії) відзначалися в цій групі щеплених вкрай рідко: всього у 0,3% медиків.

"МРНК-вакцини проти COVID-19 в цілому безпечні для носіїв алергії", - роблять висновок автори.