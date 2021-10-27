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Чи безпечні Pfizer і Moderna для пацієнтів-алергіків: відповідь вчених

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Середа 27 жовтня 2021 09:45
Чи безпечні Pfizer і Moderna для пацієнтів-алергіків: відповідь вчених Фото: Pfizer і Moderna безпечні для людей з історією гострої алергії (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Ін'єкція мРНК-вакцини від Pfizer-BioNTech (Comirnaty) або Moderna (Spikevax) безпечні для людей з історією гострої алергії. Вчені перевірили дані, які були зібрані системою VAERS при вакцинації медиків мережі клінік в Бостоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на журнал JAMA Network Open.

Деякі з медиків раніше мали напади важкої алергічної реакції на:

  • іншу вакцину,
  • ін'єкційний препарат,
  • інший алерген.

Були включені співробітники, які отримали як мінімум одну дозу мРНК-вакцин. Відстежено показники 52 998 осіб (середній вік 42 роки; 72% жінки), з них 474 особи (0,9%) повідомили про минулу алергію високого ризику. 97,6% отримали по дві дози мРНК-вакцин.

З'ясувалося, що наявність алергії високого ризику в анамнезі було пов'язано з дещо підвищеним ризиком алергічних реакцій після вакцинації, причому він був найвищим для кропив'янки (шкірний висип у алергіків з'являвся в 3,8 рази частіше, ніж у не алергіків) і набряку Квінке (в 4,36 рази).

Чи безпечні Pfizer і Moderna для пацієнтів-алергіків: відповідь вчених

При цьому напади гострої/важкої алергії (анафілаксії) відзначалися в цій групі щеплених вкрай рідко: всього у 0,3% медиків.

"МРНК-вакцини проти COVID-19 в цілому безпечні для носіїв алергії", - роблять висновок автори.

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