ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Безопасны ли Pfizer и Moderna для пациентов-аллергиков: ответ ученых

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 09:45
Безопасны ли Pfizer и Moderna для пациентов-аллергиков: ответ ученых Фото: Pfizer и Moderna безопасны для людей с историей острой аллергии (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Инъекция мРНК-вакцины от Pfizer-BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax) безопасны для людей с историей острой аллергии. Ученые проверили данные, которые были собраны системой VAERS при вакцинации медиков сети клиник в Бостоне.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на журнал JAMA Network Open.

Некоторые из медиков ранее имели приступы тяжелой аллергической реакции на:

  • другую вакцину,
  • инъекционный препарат,
  • другой аллерген.

Были включены сотрудники, получившие как минимум одну дозу мРНК-вакцин. Отслежены показатели 52 998 человек (средний возраст 42 года; 72% женщины), из них 474 человека (0,9%) сообщили о прошлой аллергии высокого риска. 97,6% получили по две дозы мРНК-вакцин.

Выяснилось, что наличие аллергии высокого риска в анамнезе было связано с несколько повышенным риском аллергических реакций после вакцинации, причем он был самым высоким для крапивницы (кожная сыпь у аллергиков появлялсясь в 3,8 раза чаще, чем у не аллергиков) и отека Квинке (в 4,36 раза).

Безопасны ли Pfizer и Moderna для пациентов-аллергиков: ответ ученых

При этом приступы острой/тяжелой аллергии (анафилаксии) отмечались в этой группе привитых крайне редко: всего у 0,3% медиков.

"МРНК-вакцины против COVID-19 в целом безопасны для носителей аллергии", - делают вывод авторы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
NEWS
Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной, - Витренко
Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной, - Витренко
DAILY
Третья не лишняя. Нужна ли украинцам дополнительная прививка от COVID
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Третья не лишняя. Нужна ли украинцам дополнительная прививка от COVID