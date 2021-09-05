Білорусь спростить перетин кордону для українських грибників: названо дату

Білорусь спростить умови перетину кордону для громадян України, мешканців прикордонних районів, які прямують збирати гриби та дикі ягоди. Спрощений пропуск осіб на територію білоруського заповідника "Ольманські болота" діятиме з 6 вересня до 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України .

Українців пропускатимуть у Білорусь з 6 ранку до 20:00, але з умовою повернення в Україну в той же день.

Де діятимуть місця спрощеного перетину кордону:

"Познань" - для жителів населених пунктів Познань, Глинне, Обсіч, Дубно, Хмель;

- для жителів населених пунктів Познань, Глинне, Обсіч, Дубно, Хмель; "Березове" - для жителів населених пунктів Заболоття, Грабунь, Березове, Глинне, Дубно, Хмель;

- для жителів населених пунктів Заболоття, Грабунь, Березове, Глинне, Дубно, Хмель; "Дроздинь" - для жителів населених пунктів Старе Село, Дроздинь, Заболоття.

Що потрібно мати для перетину кордону:

національний паспорт громадянина України (для дітей свідоцтво про народження);

довідку з сільського виконавчого комітету з вклеєним фото та підписом голови сільської ради з печаткою;

перепустку, видану прикордонною службою Білорусі, на право перебування в прикордонній смузі;

іменну квитанцію про оплату за відвідини заповідника "Ольманські болота".

"Перетин державного кордону здійснюватиметься лиш в пішому порядку або на велосипедах. Пропуск осіб по паспортному документу у форматі ID-картки здійснюватись не буде", - наголосили в ДПСУ.