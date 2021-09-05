Беларусь упростит пересечение границы для украинских грибников: названа дата
Фото: Беларусь упростит условия пересечения границы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Беларусь упростит условия пересечения границы для граждан Украины, жителей приграничных районов, которые направляются собирать грибы и дикие ягоды. Упрощенный пропуск лиц на территорию белорусского заповедника "Ольманские болота" будет действовать с 6 сентября до 15 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Украинцев будут пропускать в Беларусь с 6 утра до 20:00, но с условием возвращения в Украину в тот же день.
Где будут места упрощенного пересечения границы:
- "Познань" - для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель;
- "Березовое" - для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель;
- "Дроздынь" - для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.
Что нужно иметь для пересечения границы:
- национальный паспорт гражданина Украины (для детей свидетельство о рождении);
- справку из сельского исполнительного комитета с вклеенным фото и подписью председателя сельского совета с печатью;
- пропуск, выданный пограничной службой Беларуси, на право пребывания в пограничной полосе;
- именную квитанцию об оплате за посещение заповедника "Ольманские болота".
"Пересечение государственной границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах. Пропуск лиц по паспортному документу в формате ID-карты осуществляться не будет",- отметили в ГПСУ.