Автомат чи механіка: у посвідченні вказуватиметься з якою коробкою передач було складено іспит
Фото: у посвідченні відображатиметься з якою коробкою передач складено іспит (Віталій Носач, РБК-Україна)
Починаючи з грудня у посвідченні водія з’явиться відмітка, яка показуватиме з якою коробкою передач було складено практичний іспит. Автомат зображатиметься у вигляді коду "78".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.
Зазначається, що посвідчення у якому відзначатиметься код "78" означає, що його власник має право керувати автомобілями лише з автоматичною коробкою передач.
"Це означає, що з таким документом водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності (ред.- при відсутності відмітки) - з будь-якою", - пише пресслужба МВС.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що з 5 листопада українці мають можливість замовити водійські права онлайн та отримати їх поштою.