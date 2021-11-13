ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Автомат или механика: в правах будет указываться, с какой коробкой передач сдавали экзамен

Новина українською →
Суббота 13 ноября 2021 15:25
Автомат или механика: в правах будет указываться, с какой коробкой передач сдавали экзамен Фото: в удостоверении будет отображаться с какой коробкой передач сдан экзамен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с декабря в удостоверении водителя появится отметка, которая будет показывать с какой коробкой передач был сдан практический экзамен. Автомат будет изображаться в виде кода "78".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что удостоверение в котором будет отмечаться код "78" означает, что его владелец имеет право управлять автомобилями только с автоматической коробкой передач.

"Это означает, что с таким документом водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии (ред.- при отсутствии отметки) - с любой", - пишет пресс-служба МВД.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что с 5 ноября украинцы имеют возможность заказать водительские права онлайн и получить их по почте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Автомобильное движение
NEWS
Беларуси нужно несколько "Искандеров" на границе с Украиной, - Лукашенко
Беларуси нужно несколько "Искандеров" на границе с Украиной, - Лукашенко
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку