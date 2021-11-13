Автомат или механика: в правах будет указываться, с какой коробкой передач сдавали экзамен
Фото: в удостоверении будет отображаться с какой коробкой передач сдан экзамен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Начиная с декабря в удостоверении водителя появится отметка, которая будет показывать с какой коробкой передач был сдан практический экзамен. Автомат будет изображаться в виде кода "78".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что удостоверение в котором будет отмечаться код "78" означает, что его владелец имеет право управлять автомобилями только с автоматической коробкой передач.
"Это означает, что с таким документом водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии (ред.- при отсутствии отметки) - с любой", - пишет пресс-служба МВД.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что с 5 ноября украинцы имеют возможность заказать водительские права онлайн и получить их по почте.