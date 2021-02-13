Авіація, річковий парад і НАТО: як Україна може відзначити 30 років незалежності

В Україні почалося обговорення ідей того, як пройде військовий парад на День незалежності 24 серпня 2021 року. Планується, що на 30-річчя незалежності запросять високопоставлених іноземних гостей, в тому числі генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони .

Військовий парад у Києві

Згідно з нинішнім задумом, у параді візьмуть участь 27 розрахунків - понад 4 000 осіб. З цього числа 19 "коробок" будуть складати Збройні сили. Передбачається, що вони пройдуть новим стройовим кроком.

Також пропонується залучити до параду 250 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки. Міноборони хоче показати новітні розробки, серед яких РСЗВ "Вільха", "Нептун", ОТРК "Грім" та інші зразки українських зарубіжних оборонних комплексів, у тому числі, турецькі безпілотники "Байрактар". На Михайлівській площі розгорнуть виставку військової техніки та озброєння.

Авіація

У заході хочуть задіяти понад 50-ти літальних апаратів. Очікується проліт військової техніки над Хрещатиком.

Заходи на воді

Демонстраційні маневри військово-морських сил пройдуть в Одесі, куди запрошені представники флотів країн-партнерів. А в Києві розглядається варіант річкового військового параду на Дніпрі.

Хто з гостей може приїхати на парад

На парад планується запросити керівництво оборонних відомств і керівників військових підрозділів країн-партнерів, а також генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Зазначимо, на сьогодні це лише попередні ідеї.