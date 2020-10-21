ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві на День Незалежності відбудеться військовий парад

Новость на русском → Київ, Середа 21 жовтня 2020 16:55
У Києві на День Незалежності відбудеться військовий парад Фото: військовий парад у 2018 році (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві до тридцятиріччя незалежності України відбудеться військовий парад. Парад військ відбудеться на Хрещатику та Майдані Незалежності у 2021 році.

Відповідний указ сьогодні підписав президент України Володимир Зеленський.

Організацію та проведення військового параду до 30-ї річниці незалежності поклали на Кабінет міністрів України.

Також 24 серпня наступного року відбудуться урочистості за участі представників органів державної влади та місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства та громадськості.

Крім того, планується покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків, місць поховань видатних українських діячів, борців за незалежність України, учасників війни на Донбасі.

Нагадаємо, на День Незалежності Україну планує відвідати вселенський патріарх Варфоломій. Про візит блаженнішого було домовлено під час поїздки президента Володимира Зеленського до Туреччини.

Як Україна відзначала 29-ту річницю незалежності, ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Володимир Зеленський Київ День независимости Украины
NEWS
Дистанція та дезінфекція: як проголосувати на місцевих виборах в Україні
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Дистанція та дезінфекція: як проголосувати на місцевих виборах в Україні
DAILY
Битва за Дніпро: хто бореться з Філатовим за крісло мера і міськраду
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Битва за Дніпро: хто бореться з Філатовим за крісло мера і міськраду