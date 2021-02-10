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Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Автор: Роман Тверденко

Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Адвокатам було відмовлено у зміні запобіжного заходу на взяття на поруки.

Про це повідомляє Суспільне.

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Сьогодні адвокати знову заявили, що у звинувачення немає жодних доказів причетності Антоненко до злочину, крім експертизи ходи. І просили змінити запобіжний захід. Поручителями готові були стати 15 осіб, а суд попросив Антоненко вибрати чотирьох.

У свою чергу, обвинувачення виступило проти зміни запобіжного заходу через ризики, що обвинувачений буде ховатися від суду і впливати на свідків, більшість з яких ще не допитані.

У підсумку суд відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу і Антоненко залишиться під вартою як мінімум до 2 квітня.

Нагадаємо, в січні колишній білоруський спецназівець Ігор Макар приїхав в Україну і дав свідчення у справі про вбивство Шеремета. Українська сторона заявила, що ця інформація може допомогти вийти на замовника злочину.

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Новини України Павло Шеремет
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