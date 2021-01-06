Антивакцинаторські настрої: що може заважати програмі COVID-щеплень

Програмі щеплень від коронавірусу можуть заважати антивакцинаторські настрої серед українців. Такі настрої є і серед медиків.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна очільник Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій, йдеться у матеріалі "Світло в кінці тунелю. Як світ і Україна будуть прищеплюватися від коронавірусу".

За його словами, затримка з початком вакцинації проти COVID-19 у порівнянні з Великобританією, США може відіграти корисну роль з точки зору комунікації та адвокації щеплень.

"Вже ніхто не зможе дорікнути, що на українцях "проводять експерименти", - сказав Лапій.

Експерт зазначив, що антинаукові теорії щодо COVID-19 висувають також представники політичного істеблішменту та медики.

"Нинішня медична професорсько-академічна еліта в масі своїй підтримує і поширює негативне ставлення до вакцинації", - упевнений Лапій.

Нагадаємо, у світі вже понад 30 країн почали вакцинацію від коронавірусу. Вакцинуються люди з груп високого ризику.

Зустріч, на якій можуть затвердити вакцину Moderna для використання в Європі, призначена на середу, 6 січня.