Антивакцинаторские настроения: что может мешать программе COVID-прививок

Программе прививок от коронавируса могут мешать антивакцинаторские настроения среди украинцев. Такие настроения есть и среди медиков.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, говорится в материале "Свет в конце тоннеля. Как мир и Украина будут прививаться от коронавируса".

По его словам, задержка с началом вакцинации против COVID-19 по сравнению с Великобританией, США может сыграть полезную роль с точки зрения коммуникации и адвокации прививок.

"Уже никто не сможет упрекнуть, что на украинцах "проводят эксперименты", - сказал Лапий.

Эксперт отметил, что антинаучные теории относительно COVID-19 выдвигают также представители политического истеблишмента и медики.

"Нынешняя медицинская профессорско-академическая элита в массе своей поддерживает и распространяет негативное отношение к вакцинации", - уверен Лапий.

Напомним, в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска.

Встреча, на которой могут утвердить вакцину Moderna для использования в Европе, назначена на среду, 6 января.