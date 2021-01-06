ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Антивакцинаторские настроения: что может мешать программе COVID-прививок

Новина українською → Киев, Среда 06 января 2021 09:30
Антивакцинаторские настроения: что может мешать программе COVID-прививок Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Программе прививок от коронавируса могут мешать антивакцинаторские настроения среди украинцев. Такие настроения есть и среди медиков.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, говорится в материале "Свет в конце тоннеля. Как мир и Украина будут прививаться от коронавируса".

По его словам, задержка с началом вакцинации против COVID-19 по сравнению с Великобританией, США может сыграть полезную роль с точки зрения коммуникации и адвокации прививок.

"Уже никто не сможет упрекнуть, что на украинцах "проводят эксперименты", - сказал Лапий.

Эксперт отметил, что антинаучные теории относительно COVID-19 выдвигают также представители политического истеблишмента и медики.

"Нынешняя медицинская профессорско-академическая элита в массе своей поддерживает и распространяет негативное отношение к вакцинации", - уверен Лапий.

Напомним, в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска.

Встреча, на которой могут утвердить вакцину Moderna для использования в Европе, назначена на среду, 6 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вакцина
NEWS
Аваков о "белорусском следе" в деле Шеремета: следствие могут завершить в январе
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Аваков о "белорусском следе" в деле Шеремета: следствие могут завершить в январе
DAILY
Свет в конце туннеля. Как мир и Украина будут прививаться от коронавируса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свет в конце туннеля. Как мир и Украина будут прививаться от коронавируса