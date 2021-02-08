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Адаптивний карантин: "червона зона" буде вводитися окремим рішенням

Автор: РБК-Україна

На тлі спалахів COVID-19 в окремих областях розглядається можливість повернення до адаптивного карантину в Україні. При цьому найвищий рівень обмежень буде встановлюватися окремим рішенням.

Про це на селекторній нараді у президента України заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт президента.

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"Адаптивний карантин буде складатися з "зеленої", "жовтої", "помаранчевої зони", і за окремим рішенням можуть встановлюватися "червоні зони", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "червона зона" буде вводитися, якщо зростання числа госпіталізованих за сім днів збільшиться на понад 50% або буде понад 65% заповнених лікарняних ліжок з підведеним киснем. Крім того, такі обмеження будуть вводитися в разі швидкого росту навантаження на медичну систему із загрозою колапсу.

Адаптивний карантин планують найближчим часом винести на розгляд Кабінету міністрів. При цьому, законодавство зобов'язує уряд повідомляти про обмеження заздалегідь і в українців буде час підготуватися до нового розподілу.

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