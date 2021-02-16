До 30 см снігу в Кіровоградській області та сильний мороз: погода не покращується
Сьогодні зранку йдуть снігопади у Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях. За добу в Кіровоградській області випало 30 сантиметрів снігу.
За минулу добу у областях, де йшов сніг, нападало 2-7 см. Станом на ранок, температура повітря -5-19.
Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів країни засніжений, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця; у Херсонській - накати.
На перевальних ділянках доріг без опадів, лише невеликий сніг на Яблунецькому та Вишківському перевалах. Покриття доріг переважно мокре.Температура повітря -2-15.
Синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні, передає прес-служба ДСНС.
Очікується холодна погода, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 8-13, у південній частині
-3-8 морозу, на Закарпатті 0-3 морозу.
У Київській області вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура -9-12 морозу.
Нагадаємо, в Україні протягом тижня збережеться морозна погода, місцями очікується сніг.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україну повертаються морози. При цьому снігопади відходять.