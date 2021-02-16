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До 30 см снігу в Кіровоградській області та сильний мороз: погода не покращується

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 08:13
До 30 см снігу в Кіровоградській області та сильний мороз: погода не покращується Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні зранку йдуть снігопади у Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях. За добу в Кіровоградській області випало 30 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

За минулу добу у областях, де йшов сніг, нападало 2-7 см. Станом на ранок, температура повітря -5-19.

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів країни засніжений, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця; у Херсонській - накати.

На перевальних ділянках доріг без опадів, лише невеликий сніг на Яблунецькому та Вишківському перевалах. Покриття доріг переважно мокре.Температура повітря -2-15.

Синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні, передає прес-служба ДСНС.

Очікується холодна погода, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 8-13, у південній частині
-3-8 морозу, на Закарпатті 0-3 морозу.

У Київській області вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура -9-12 морозу.

Нагадаємо, в Україні протягом тижня збережеться морозна погода, місцями очікується сніг.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україну повертаються морози. При цьому снігопади відходять.

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До 30 см снігу в Кіровоградській області та сильний мороз: погода не покращується
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