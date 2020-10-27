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У 30% випадків у хворого коронавірусів негативний ПЛР тест, - Степанов

Автор: Игорь Литвиненко

Тестування методом ПЛР не підтверджує наявність коронавірусу у 30% хворих. У зв'язку з цим в Україні госпіталізація і лікування пацієнтів відбувається при наявності клінічних симптомів.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, існує кілька причин, не точного діагностування коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів.

"Це пов'язано з забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов'язано, в тому числі з тим, де знаходиться вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР", - сказав Степанов.

Раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомляв, що в 60% випадків тест ПЛР не може підтвердити наявність коронавірусу.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 6677 нових випадків коронавірусу. При цьому було проведено 33 361 дослідження методом ПЛР і 22 349 - методом ІФА. Найбільше нових захворювань виявили в Києві, а також Харківській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ планує вийти на 75 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус щодня до кінця року.

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