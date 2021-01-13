До 15 см снігу та хуртовина. В Україну прийшло різке похолодання

Погода в Україні у середу, 13 січня, погіршилась, оголошено штормове попередження. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

У вищезгаданих областях може випасти від 5 до 15 сантиметрів снігу. Сьогодні в Україні пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. В Херсонській,Запорізькій, Донецькій та Луганській областях налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності,жовтий).

Покращення погоди очікується 14 січня, тоді прогнозується припинення опадів та явищ.

15-16 січня будуть сильні морози, вночі від -12 до -18, місцями в північних

областях до - 21, вдень -10-16. Така погода буде до 18 січня.

По Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до -13-18 морозу, вдень до -11-15 морозу; 17-18 січня холодна погода утримається. У Києвській області може похолодати до -21.

"Укравтодор" повідомляє, що зранку невеликий сніг йде у Житомирській, Волинській, Львівській, Закарпатській та Вінницькій областях.

Помірний сніг у Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській, де випало до 5 сантиметрів.

Сильний сніг у Дніпропетровській та Запорізькій областях випало до 10 сантиметрів. Сніг з дощем у Донецькій та Запорізькій областях.

Нагадаємо, сьогодні очікується поява та посилення льодових явищ на водосховищах.

Також синоптики прогнозують морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий.