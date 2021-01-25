100 тисяч гривень за ЗНО: коли в Україні можуть ввести премії для відмінників

Верховна рада незабаром розгляне проект постанови про премії для кращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Нардепи можуть розглянути документ на цьому або наступному пленарному тижні.

Про це розповів глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради ВР.

"Важливим питанням є постанова про премії Верховної ради для кращих учасників ЗНО... Я думаю, що найближчим часом - на цьому, або може на наступному тижні ми зможемо її розглянути", - сказав спікер Ради.

Він зазначив, що преміювати будуть учасників ЗНО, що вступатимуть до українських вишів.

"В незалежності від соціальних умов, того, в якій сім'ї росте дитина, забезпечити їх можливістю гідно вчитися в Україні. Не їхати за кордон, а тут вчитися, тут залишатися, допомагати розбудовувати нашу державу", - додав глава парламенту.

Підкреслимо, комітет з питань освіти, науки та інновацій вже прийняв рішення щодо відповідного проекту постанови №4559. Він рекомендує ВР прийняти документ за основу і в цілому. Розмір однієї премії становить 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести стипендії студентам, які склали ЗНО на 200 балів. У Раді зареєстрований відповідний проект постанови №4563.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть ввести премії учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з найвищим результатом. Кабінет міністрів схвалив відповідний проект указу президента.

Так, з 5 січня у країні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році.