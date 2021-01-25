100 тысяч гривен за ВНО: когда в Украине могут ввести премии для отличников

Верховная рада вскоре рассмотрит проект постановления о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания. Нардепы могут рассмотреть документ на этой или следующей пленарной неделе.

Об этом рассказал глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета ВР.

"Важным вопросом является постановление о премии Верховной рады для лучших участников ВНО... Я думаю, что в ближайшее время - на этой, или может на следующей неделе мы сможем его рассмотреть", - сказал спикер Рады.

Он отметил, что премировать будут участников ВНО, поступающих в украинские вузы.

"В независимости от социальных условий, того, в какой семье растет ребенок, обеспечить их возможностью достойно учиться в Украине. Не ехать за границу, а здесь учиться, здесь оставаться, помогать развивать наше государство", - добавил глава парламента.

Подчеркнем, комитет по вопросам образования, науки и инноваций уже принял решение по соответствующему проекту постановления №4559. Он рекомендует ВР принять документ за основу и в целом. Размер одной премии составляет 100 тысяч гривен.

Напомним, в Украине хотят ввести стипендии студентам, сдавшим ВНО на 200 баллов. В Раде зарегистрирован соответствующий проект постановления №4563.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут ввести премии участникам внешнего независимого оценивания с самым высоким результатом. Кабинет министров одобрил соответствующий проект указа президента.

Так, с 5 января в стране стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание в 2021 году.