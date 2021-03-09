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Майже 10 областей України близькі до "червоної" зони карантину, - Шмигаль

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 березня 2021 14:27
Майже 10 областей України близькі до "червоної" зони карантину, - Шмигаль фото: лікарня (УНІАН)
Автор: Андрій Василюк

Майже 10 областей України перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня карантинних обмежень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

Голова уряду зазначив, що наразі в Україні продовжує працювати адаптивний карантин. В областях зі значним поширенням коронавірусної хвороби запроваджений червоний рівень. Сьогодні це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області.

"Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Україні з початку кампанії вакцинували понад 19 тисяч осіб.

При цьому в Національній академії наук повідомляють, що для перемоги над COVID до кінця року потрібно прищепити 30 млн українців. Для цього потрібно робити 100 тисяч щеплень на день.

Зазначимо, за вчора в Україні виявили 3261 новий випадок коронавірусу. Це мінімальна кількість нових заражень з 22 лютого - тоді було 3206 випадків.

Днями в Україні розширили "червону" зону карантину - тепер там Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Закарпатська області. Детальніше про ситуацію в регіонах - у матеріалі РБК-Україна.

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