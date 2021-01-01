З 1 січня дітей загиблих військових годуватимуть безкоштовно

В Україні з 1 січня передбачили безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. Відповідний закон набув чинності.

Закон 3 грудня опублікували у виданні "Голос України".

З того ж дня він частково набрав чинності в частині доручень Кабінету міністрів до 1 січня 2021 року. Уряд до цього дня зобов'язали:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього закону.

Безкоштовним харчуванням забезпечать дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, парламент прийняв закон на початку листопада, за нього проголосували 324 нардепи.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня у Міністерстві охорони здоров'я розробили проект постанови про організацію дитячого харчування у навчальних закладах. МОЗ наполягав, щоб дітям не пропонували ковбаси, сосиски, солодкі газовані напої та енергетичні напої.