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З 1 січня дітей загиблих військових годуватимуть безкоштовно

Новость на русском → Україна, П'ятниця 01 січня 2021 10:11
З 1 січня дітей загиблих військових годуватимуть безкоштовно Фото: їжа (freepik)
Автор: Юлія Струк

В Україні з 1 січня передбачили безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. Відповідний закон набув чинності.

Закон 3 грудня опублікували у виданні "Голос України".

З того ж дня він частково набрав чинності в частині доручень Кабінету міністрів до 1 січня 2021 року. Уряд до цього дня зобов'язали:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;
  • забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до закону;
  • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього закону.

Безкоштовним харчуванням забезпечать дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, парламент прийняв закон на початку листопада, за нього проголосували 324 нардепи.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня у Міністерстві охорони здоров'я розробили проект постанови про організацію дитячого харчування у навчальних закладах. МОЗ наполягав, щоб дітям не пропонували ковбаси, сосиски, солодкі газовані напої та енергетичні напої.

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