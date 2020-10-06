Чого очікувати від курсу долара: аналітик дав прогноз до кінця тижня

Цього тижня на валютному ринку особливих коливань не очікується. У разі їхнього виникнення Національний банк знову згладжуватиме їх за рахунок інтервенцій.

Про це РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Ми не очікуємо особливих коливань на валютному ринку, оскільки потреба в сплаті податків зменшилася, а відшкодування ПДВ знову відбуватиметься в останні дні місяця. Тому визначальним буде збалансованість операцій експортерів та імпортерів, адже нерезиденти після отримання погашень знову будуть не дуже активні із продажем ОВДП", - зазначив він.

Як нагадав аналітик, валютний ринок минулого тижня був збалансований переважно без участі НБУ, а курс гривні коливався близько 28,3 грн/долар. Після досить великого обсягу інтервенцій тижнем раніше минулий тиждень переважно обійшовся без втручання НБУ. Обсяг продажу валюти скоротився до 51 млн доларів - після 71 млн доларів та 160,5 млн доларів у два попередні тижні.

"Тому можна вважати, що цього разу ринок переважно балансувався самостійно. Загалом курс гривні коливався в межах 28,22-28,42 грн/долар і завершив минулий тиждень на рівні 28,36 грн/долар, що лише на 0,3% слабше ніж тижнем раніше", - додав Котович.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 28 вересня - 2 жовтня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 51,10 млн доларів. Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, скоротивши її у порівнянні з попереднім тижнем більш ніж в три рази (160,50 млн доларів).

Відзначимо, НБУ на 6 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,40 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс в останній раз був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.