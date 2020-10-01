RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Зеленського відреагували на пожежі в Луганській області

Автор: Анастасия Рокитна

В Офісі українського президента відреагували на пожежі в Луганській області. У Зеленського вимагають встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

В Офісі президента зазначили, що буде врахована інформація про провокативні обстріли, що могли здійснюватися бойовиками. В результаті яких могла статись пожежа.

"Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню", - йдеться в заяві.

Популярні новини

У Зеленського закликають уряд до швидкого надання допомоги постраждалим.

Також в ОП закликають нардепів до обговорення затвердження проекту державного бюджету України на 2021 рік та врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави.

Уряд запропонував таке збільшення. Зокрема, додаткові кошти планується скерувати для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, пожежі в Луганській області несуть загрозу для 22 населених пунктів.

Зазначимо, в Луганській області зараз ситуація дуже складна.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пожежаОфіс президента