У Зеленського відреагували на пожежі в Луганській області

В Офісі українського президента відреагували на пожежі в Луганській області. У Зеленського вимагають встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

В Офісі президента зазначили, що буде врахована інформація про провокативні обстріли, що могли здійснюватися бойовиками. В результаті яких могла статись пожежа.

"Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню", - йдеться в заяві.

У Зеленського закликають уряд до швидкого надання допомоги постраждалим.

Також в ОП закликають нардепів до обговорення затвердження проекту державного бюджету України на 2021 рік та врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави.

Уряд запропонував таке збільшення. Зокрема, додаткові кошти планується скерувати для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, пожежі в Луганській області несуть загрозу для 22 населених пунктів.

Зазначимо, в Луганській області зараз ситуація дуже складна.