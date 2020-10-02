Зеленський розповів, коли відбудеться черговий обмін полоненими

Станом на сьогодні дати чергового обміну полоненими між Україною та Росією немає. Обмін полоненими залежить від доступу представників Червоного Хреста до окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це на прес-конференції у Чернівцях заявив президент України Володимир Зеленський.

Як пояснив глава держави, Червоних Хрест повинен верифікувати списки на обмін, які подають сторони процесу.

"На останній зустрічі радників "нормандської четвірки" в Берліні, де був Андрій Єрмак ... він домовився, що Червоний Хрест буде залучений, його пустять на окуповану територію. Як тільки це відбудеться, буде обмін ... Дати немає поки що, ми всі цього чекаємо", - наголосив він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Єрмак очікував, що представників Червоного Хреста пустять на окуповану територію Донбасу до кінця вересня.

Як писало РБК-Україна, українська сторона передала ОБСЄ список на обмін полоненими з Росією і підконтрольними їй бойовиками ще у серпні цього року.

Додамо, за даними омбудсмена Людмили Денісової, у полоні проросійських бойовиків в ОРДЛО перебувають 235 громадян України.