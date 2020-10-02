ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський розповів, коли відбудеться черговий обмін полоненими

Новость на русском → Чернівці, П'ятниця 02 жовтня 2020 19:11
Зеленський розповів, коли відбудеться черговий обмін полоненими Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні дати чергового обміну полоненими між Україною та Росією немає. Обмін полоненими залежить від доступу представників Червоного Хреста до окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це на прес-конференції у Чернівцях заявив президент України Володимир Зеленський.

Як пояснив глава держави, Червоних Хрест повинен верифікувати списки на обмін, які подають сторони процесу.

"На останній зустрічі радників "нормандської четвірки" в Берліні, де був Андрій Єрмак ... він домовився, що Червоний Хрест буде залучений, його пустять на окуповану територію. Як тільки це відбудеться, буде обмін ... Дати немає поки що, ми всі цього чекаємо", - наголосив він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Єрмак очікував, що представників Червоного Хреста пустять на окуповану територію Донбасу до кінця вересня.

Як писало РБК-Україна, українська сторона передала ОБСЄ список на обмін полоненими з Росією і підконтрольними їй бойовиками ще у серпні цього року.

Додамо, за даними омбудсмена Людмили Денісової, у полоні проросійських бойовиків в ОРДЛО перебувають 235 громадян України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський обмін полоненими
NEWS
Алієв про Нагірний Карабах: у нас немає часу чекати ще 30 років
РБК-Українаінформаційне агентство Алієв про Нагірний Карабах: у нас немає часу чекати ще 30 років
DAILY
Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом