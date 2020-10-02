Зеленский рассказал, когда состоится очередной обмен пленными

По состоянию на сегодня даты очередного обмена пленными между Украиной и Россией нет. Обмен пленными зависит от доступа представителей Красного Креста к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Об этом на пресс-конференции в Черновцах заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как объяснил глава государства, Красных Крест должен верифицировать списки на обмен, которые подают стороны процесса.

"На последней встрече советников "нормандской четверки" в Берлине, где был Андрей Ермак ... он договорился, что Красный Крест будет привлечен, его пустят на оккупированную территорию. Как только это произойдет, будет обмен ... Даты нет пока, мы все этого ждем ", - подчеркнул он.

Напомним, руководитель Офиса президента Ермак ожидал, что представителей Красного Креста пустят на оккупированную территорию Донбасса до конца сентября.

Как писало РБК-Украина, украинская сторона передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками еще в августе этого года.

Добавим, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, в плену пророссийских боевиков в ОРДЛО находятся 235 граждан Украины.