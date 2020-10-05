RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський поїде з офіційним візитом до Британії: з ким зустрінеться президент

Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена 7-8 жовтня відвідають з офіційним візитом Велику Британію. Заплановані переговори президента з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Заплановані переговори глави держави з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство", - вказано у повідомленні.

Крім того, планується підписання низки інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проектів.

Популярні новини

Зеленський також має намір зустрітися зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером Лондонського Сіті Уїльямом Расселом, а також відвідати Лондонську фондову біржу та провести зустріч з британськими інвесторами.

"У межах візиту передбачена аудієнція президента Володимира Зеленського та Олени Зеленської з їхніми королівськими високостями герцогом та герцогинею Кембриджськими", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці серпня посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що найближчим часом Великобританія надасть нашій країні реальну військову допомогу: готуються поставки летальної зброї і локалізація її виробництва.

Як писало РБК-Україна, Великобританія зацікавлена в тому, щоб ділитися з Україною військовими технологіями, досвідом і бути партнером.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийВеликобританияБорис Джонсон