Зеленський поїде з офіційним візитом до Британії: з ким зустрінеться президент

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена 7-8 жовтня відвідають з офіційним візитом Велику Британію. Заплановані переговори президента з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Заплановані переговори глави держави з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство", - вказано у повідомленні.

Крім того, планується підписання низки інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проектів.

Зеленський також має намір зустрітися зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером Лондонського Сіті Уїльямом Расселом, а також відвідати Лондонську фондову біржу та провести зустріч з британськими інвесторами.

"У межах візиту передбачена аудієнція президента Володимира Зеленського та Олени Зеленської з їхніми королівськими високостями герцогом та герцогинею Кембриджськими", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці серпня посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що найближчим часом Великобританія надасть нашій країні реальну військову допомогу: готуються поставки летальної зброї і локалізація її виробництва.

Як писало РБК-Україна, Великобританія зацікавлена в тому, щоб ділитися з Україною військовими технологіями, досвідом і бути партнером.